La Viola vince e convince in casa contro Trapani

Prima vittoria per la Bermè Viola Reggio Calabria targata Fabrizio Frates. Ottimo match della compagine neroarancio gestito molto bene sin dall’inizio della gara. Sarà decisivo per l’esito finale, il terzo periodo di gioco, quando il distacco di 11 punti, sancisce la vittoria della Viola. Nonostante i numerosi tentativi di rimonta la Lighthouse Trapani cede al PalaCalafiore contro una convincente e ritrovata squadra. Sia in attacco che difesa, i reggini hanno dimostrato oggi la grinta necessaria per vincere. 74 a 61 il risultato a favore dei padroni di casa. E adesso, sguardo rivolto all’importante trasferta di Agropoli di domenica prossima.

TABELLINO

BERMÉ VIOLA REGGIO CALABRIA-LIGHTHOUSE CONAD TRAPANI 74-61 (24-14; 14-17; 25-14; 11-16)

Bermé Viola Reggio Calabria: Costa, Lupusor 4, Mordente 2, Adegboye 21, Rullo 9, Pandolfi, Sindoni, Crosariol 6, Brackins 16, Dobbins 16. Coach: Frates

Lighthouse Conad Trapani: Mays 12, Renzi 22, Fontana, Gloria, Okoye 8, Chessa 9, Molteni, Ganeto 4, Costadura, Viglianisi 6. Coach: Ducarello

Arbitri: Ursi, Salustri, Fabiani