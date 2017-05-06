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La Viola vince gara 3 dei playout

Davanti al pubblico del PalaCalafiore i reggini passano in vantaggio nella serie: 32 punti per Voskuil e 21 per Powell

06 Maggio 2017 - 09:44 | di Domenico Suraci

Viola Reggio Calabria-Proger Chieti, gara 3 dei playout al PalaCalafiore

La Viola Reggio Calabria batte la Proger Chieti e si aggiudica la prima delle due gare del PalaCalafiore. Gli uomini di coach  Bolignano, spinti dal pubblico di casa, conquistano così una vittoria importantissima portandosi in vantaggio sugli abruzzesi (2 – 1). Voskuil mette a segno una serie di triple segnando 32 punti e trascinando con Powell autore di  21 punti la Viola. Gara 4 domenica alle ore 20 di nuovo a Reggio Calabria.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Proger Chieti 91-74

(20-15; 25-16; 23-20; 23-23)

Viola Reggio Calabria: Taflaj, Caroti5, Fabi 11, Rossato 13, Ciccarello n.e., Guariglia 6, Guaccio, Voskuil 32, Marino n.e., Marulli n.e., Powell 21, Babilodze 3. Coach: D. Bolignano

Proger Chieti: Golden 25, Mortellaro 5, Allegretti 2, Fallucca 3, Turel 1, Venucci 16, Piccoli 2, Zucca 2, Sergio 7, Davis 11. Coach: M. Bartocci

Arbitri: Brindisi, Pazzaglia, Vita

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