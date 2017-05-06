La Viola vince gara 3 dei playout
Davanti al pubblico del PalaCalafiore i reggini passano in vantaggio nella serie: 32 punti per Voskuil e 21 per Powell
06 Maggio 2017 - 09:44 | di Domenico Suraci
La Viola Reggio Calabria batte la Proger Chieti e si aggiudica la prima delle due gare del PalaCalafiore. Gli uomini di coach Bolignano, spinti dal pubblico di casa, conquistano così una vittoria importantissima portandosi in vantaggio sugli abruzzesi (2 – 1). Voskuil mette a segno una serie di triple segnando 32 punti e trascinando con Powell autore di 21 punti la Viola. Gara 4 domenica alle ore 20 di nuovo a Reggio Calabria.
Il tabellino
Viola Reggio Calabria – Proger Chieti 91-74
(20-15; 25-16; 23-20; 23-23)
Viola Reggio Calabria: Taflaj, Caroti5, Fabi 11, Rossato 13, Ciccarello n.e., Guariglia 6, Guaccio, Voskuil 32, Marino n.e., Marulli n.e., Powell 21, Babilodze 3. Coach: D. Bolignano
Proger Chieti: Golden 25, Mortellaro 5, Allegretti 2, Fallucca 3, Turel 1, Venucci 16, Piccoli 2, Zucca 2, Sergio 7, Davis 11. Coach: M. Bartocci
Arbitri: Brindisi, Pazzaglia, Vita
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