La Vis Reggio Calabria sfida Gela nell’anticipo per ipotecare i play off

di Nicolino D’Ascoli. Domani in scena al PalaBotteghelle di Reggio Calabria il primo dei due anticipi della seconda giornata della fase ad orologio fra Vis Reggio Calabria e Basket Gela. I reggini già vittoriosi su Gela durante la regular season, sia all’andata che al ritorno, arrivano alla gara dopo aver archiviato, senza drammi, la sconfitta di Mazara. Coach D’Arrigo suona la carica e sprona i suoi. La Vis si dovrà far trovare pronta e determinata con rinnovate ambizioni per non perdere punti fondamentali a questo punto della stagione.Il match contro i nisseni è di fondamentale importanza nella corsa ai play off. Il Basket Gela attualmente occupa il nono posto della graduatoria, il primo fuori dalla zona post season. L’ eventuale vittoria di domani consentirebbe ai bianco/amaranto un allungo di ben 8 punti in classifica proprio sui rivali, con l’ulteriore vantaggio, non di poco conto, degli scontri diretti favorevoli. Un margine, questo, praticamente incolmabile a sei giornate dalla fine che consentirebbe a giocatori, staff tecnico e società la più assoluta serenità.I precedenti in campionato, come detto, fanno ben sperare. Lo scorso novembre la compagine reggina espugnò (75-72) il PalaCossiga di Gela con un finale al cardiopalma e, a fine gennaio, si impose nuovamente (74-68) al PalaBotteghelle. Furono entrambe gare molto equilibrate anche tatticamente, a testimonianza del fatto che l’impegno di domani va affrontato con grande determinazione e con la massima concentrazione, nonostante quanto di buono e favorevole detto in precedenza.Un occhio di riguardo la difesa reggina dovrà riservarlo al fromboliere siciliano Paride Giusti, terza bocca da fuoco del campionato. Ma i vari Occhipinti, Festino, Caiola e Giusti non vanno anch’essi sottovalutati. Gela ha un buon roster per la categoria e non merita l’attuale posizione di classifica.I supporter di casa saranno il giusto contorno per questo incontro non semplicissimo.Palla a due alle 18.30.Arbitreranno Francesco Micino di Cosenza e Anna Rosa Nocera di Catanzaro.