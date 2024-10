“La vita prima o poi ci porta davanti ad un bivio…” ll duo Auspici e Polimeni si separa

Il post pubblicato sulla pagina facebook di Alfredo Auspici, ufficializza quello che da giorni si vociferava in città, ma allo stesso tempo e per fortuna, smentisce qualsiasi tipo di attrito. Una divisione che non può lasciare indifferenti, essendo il duo del Chisti Simu, diventato negli anni (35) una vera e propria istituzione, non solo per i tifosi della Reggina, ma anche per il popolo di Reggio che da sempre ne apprezza qualità e doti. Questo il testo integrale del post:

La vita ci porta prima o poi davanti a un bivio. Ebbene, a volte le scelte combaciano e si prosegue insieme e a volte si sceglie una via diversa, ma non è detto che c’è chi ha ragione e chi invece ha torto: essa (la scelta) viene dettata a volte dalla mente e alle volte dal cuore e magari le ragioni dell’uno prevalgono sulla “ragione”dell’altro.

Insomma ogni persona ha il diritto e la ragione di scegliere i progetti che vuole e in cui crede… certo, poi nella vita si può anche sbagliare, ma in questo momento la scelta è questa e bisogna accettarla anche se appare (a noi in primis) un po dolorosa: le strade ARTISTICHE di Auspici e Polimeni OGGI si dividono.

La “missione ufficiale” che Franco ha intrapreso… “taglia” FORMALMENTE ma anche ARTISTICAMENTE… la collaborazione perché comporta 2 progetti diversi non compatibili. In bocca al lupo e buon lavoro a Franco, neo-redattore nella web della Reggina. E se permettete in bocca al lupo anche a me che imperterrito continuo a fare lo “zingaro”…. “che colpa ne ho… se Il cuore è uno zingaro e va…”

CHISTI SIMU spegne le luci.

Grazie a tutti❤️

… e sta già nascendo altro.