La Fidapa BPW RC Morgana presenta “Imprenditoria tra arte, cultura e solidarietà’”

Domenica 17 luglio alle 20:30 presso il C.T. Rocco Polimeni di Reggio Calabria si svolgerà l’evento “Imprenditoria tra Arte, Cultura e Solidarietà”, promosso dalla FIDAPA BPW ITALY Reggio Calabria Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro.

La kermesse di moda, musica e solidarietà che conclude il progetto “Imprenditoria al femminile ed eccellenze reggine”, ideato dall’Avv. Gabriella Porpiglia, responsabile commissione “Imprenditoria e Lavoro” della FIDAPA RC Morgana, si aprirà con un salotto letterario, il cui ospite d’onore è il maestro orafo Gerardo Sacco.

Attraverso le pagine della sua biografia “Sono nessuno! Il mio lungo viaggio tra Arte e Vita”, scritta a quattro mani con il giornalista dott. Francesco Kostner, il maestro racconterà le tappe del viaggio che lo hanno portato ad essere “l’orafo delle dive”.

Il salotto, moderato dall’Avv Manuela Porpiglia, responsabile commissione legislazione FIDAPA RC MORGANA, sarà impreziosito dagli interventi dell’editore e Assessore provinciale “Arte Cultura e Legalità”, dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, dello scrittore dott. Mimmo Gangemi e della responsabile Confassociazioni Sud. dott.ssa Milly Tucci. Le conclusioni saranno affidate al dott. Francesco Kostner e al maestro Gerardo Sacco.

La seconda parte della serata, svilupperà più da vicino il tema internazionale della IFBPW “Making a difference through leadership and action”, che per la FIDAPA RC MORGANA è curato dalla Past President dott.ssa Irene Tripodi: si mira a promuovere il territorio reggino e la valorizzazione delle risorse che hanno contribuito al suo sviluppo, con particolare riguardo alle eccellenze femminili che si sono contraddistinte in vari ambiti dell’imprenditoria (moda, servizi, comunicazione).

La serata prevede una sfilata di abiti da cerimonia e di abiti d’epoca impreziosii dai gioielli di Gerardo Sacco.

Ci sarà spazio anche per la musica con le esibizioni della cantante reggina Camilla e per l’arte pittorica con una personale dell’artista Nicoletta Marra. Conduce Gianluca Scopelliti.

L’evento ha uno scopo benefico e tutto il ricavato verrà utilizzato per la creazione di uno sportello di assistenza legale per donne in difficoltà, promosso e gestito dalla commissione Legislazione della FIDAPA RC MORGANA, presieduta dall’Avv. Manuela Porpiglia.