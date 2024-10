Lamezia Terme, entra nel vivo la rassegna “jazz clandestino”

Dopo il meraviglioso e riuscito concerto del Duo Egidio Ventura al Pianoforte e Frank Marino al Basso elettrico prodotto da Lamezia Jazz, tenutosi giovedì 7 novembre. La Rassegna denominata “Jazz clandestino” ideata dal locale lametino Caputost, entra nel vivo della programmazione, e presenta giorno Giovedì 14 novembre un altro appuntamento di rilievo con il Duo Nicotera/Pappaletto.

Un duo “under”, artisti che hanno già avuto modo di calcare palcoscenici di livello. La musica è una scelta di vita. Iniziano a studiare molto presto e spesso, grazie anche al talento, che proietta i due musicisti verso una lunga carriera concertista. Il duo Flavio Nicotera, al sax e clarinetto, Francesco Pappaletto al pianoforte, offre un repertorio rielaborato delle composizioni di standard Americani e classici temi Italiani in chiave jazzistica.

In linea con il carattere estroso le performances e l’affiatato duo Nicotera-Pappaletto si produrrà in una raffinata rivisitazione con piano e sax della eredità jazzistica, frutto di anni di studio e ricerca dei vari generi musicali. Se agli albori del jazz tutto era sperimentazione, Nicotera e Pappaletto, seguendo le tendenze jazzistiche europee, si cimentano ora in un’interpretazione che guarda insieme al passato ed al futuro, quindi modernizzando i brani prescelti senza tuttavia dimenticare l’improvvisazione “clandestina” e quindi concedendosi su assoli estemporanei ispirati dalle sensazioni del momento.

La musica proposta è quindi per il duo Nicotera-Pappaletto semplicemente l’occasione di mostrare cosa significa oggi fare jazz pur improvvisando su strutture musicali non solo jazzistiche e vale a dire dapprima capire le motivazioni originarie che hanno fatto nascere dal nulla il jazz, motivazioni fortemente legate alle istanze sociali dell’epoca, e riproporle dopo quasi un secolo affinandone lo stile senza snaturarne i contenuti: questo è l’ambizioso progetto “Clandestinamente”.

Flavio Nicotera ha collaborato con Gianni Basso, Raynald Colom, Bob Moover, Tony Esposito, Romano Mussolini, Gabriele Mirabassi ed altri. Francesco Pappaletto ha collaborato con Michael Supnick, Max Furian, Jerry Popolo, Ares Tavolazzi, Francesco Petreni ed altri. Un programma composto da brani standard jazzistici che, miscelati con sapienza e creatività, saranno presentanti in una serata unica nel suo genere. Il concerto è ad ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione.