A Lamezia Terme la mostra “Calabrian Blueprints”

Fino al prossimo 14 aprile a Lamezia Terme, presso il CRAC, centro di ricerca per le arti contemporanee, si svolge la mostra dal titolo: “Calabrian Blueprints”. La mostra è a cura di: Pasquale Iaconantonio.

In mostra, possiamo notare le immagini relative al territorio calabrese dapprima fatto di monti, foreste, coste, piane e valli e in seguito di un territorio in cui proliferano viadotti, trafori, pale eoliche, dighe e tralicci.

In mostra, possiamo trovare i lavori eseguiti dagli architetti Pasquale Iaconantonio e Vincenzo Guarini, dal writer catanzarese Salvatore Sart, e dal collettivo milanese Alterazioni Video ideatori di Incompiuto Siciliano che ha come obbiettivo la rilettura del paesaggio italiano e dell’architettura incompiuta.

In mostra, vengono reinterpretati alcuni luoghi iconici del territorio calabrese come base di progetto per costruire utopie.