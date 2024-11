L’Anassilaos promuove l’incontro “Benessere & Salute…”

Si terrà martedì 21 giugno alle ore 18,00 presso la Sala di San Giorgio al Corso, promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, l’incontro sul tema “Benessere & Salute: L’alimentazione corretta può prevenire e curare le malattie” con l’intervento della Dr.ssa Fabiana Venezia, biologo nutrizionista.

Negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza riguardo la concezione del benessere e della salute dell’individuo, iniziando a prestare più attenzione alle esigenze dell’organismo.

Il corpo è un macchina perfetta e come tale lancia dei campanelli d’allarme, i cosiddetti sintomi, qualora ci siano delle alterazioni ai normali processi fisio-metabolici, altrimenti induce una sensazione di benessere generale grazie al rilascio di specifici ormoni.

Partendo da questi presupposti, è possibile capire, anche da sé, che quando si ha l’insorgenza di troppi sintomi, inevitabilmente ci si trova in una condizione clinica. Studi recenti hanno dimostrato che c’è una correlazione tra lo stile di vita, la dieta e lo stato di salute dell’individuo, pertanto negli ultimi anni si è cercato di rallentare i ritmi della vita quotidiana, di andare alla ricerca di cibi naturali e soprattutto di evitare di ricorrere al farmaco per qualunque minima problematica.

Si è visto inoltre che un’alimentazione su misura può essere d’aiuto non soltanto al paziente con problematiche patologiche, ma anche per coloro i quali sono in condizioni di buona salute, perché può aumentare le aspettative di vita e migliorare la qualità della vita stessa.