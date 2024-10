L’Associazione Culturale BIESSE promuove “Focus sui disturbi d’ansia”

Benessere psicofisico: se ne è discusso presso la libreria Laruffa grazie ad una conferenza promossa dall’associazione Biesse presieduta da Bruna Siviglia che ha aperto i lavori affermando la necessità di creare opportunità non solo per informare i cittadini su patologie sempre più diffuse ma anche sulla necessità di dare spazi a professioniste giovani e capaci del nostro territorio. I saluti per l’amministrazione comunale sono stati portati dall’assessore Irene Calabró.

Moderatore dell’incontro il dott. Salvatore Corrado Dirigente medico ASP Reggio Nord. Il Dott Corrado ha posto l’accento sull’importanza della prevenzione, occorre andare nelle scuole ad infornare i giovani sulle principali cause dell’ansia e come controllarla senza l’uso di farmaci la dott.ssa Maria Chindemi Psicologa – afferma nel suo intervento – dal punto di vista emotivo, l’ansia causa un senso di terrore o panico, nausea e brividi.

Nello stato di allerta di fronte ad un pericolo si attivano una serie di reazioni fisiche indispensabili per predisporre il corpo e la mente al contrattacco o alla fuga.

“Attacchi di panico: impariamo a riconoscerli”

Dott.ssa Valentina Romeo Psicologa

Gli attacchi di panico sono episodi molto intensi di ansia dalla durata di circa 15/30 minuti di estrema apprensione o forte disagio. Gli studiosi non sono del tutto sicuri su quali siano le cause scatenanti dell’ attacco di panico quello che si sa per certo è che interessa principalmente l’amigdala.

“Vivere senza l’ansia patologica si può?

Efficaci Strategie di gestione dell’ansia e degli attacchi di panico”

Dott.ssa Francesca Mesiano Psicologa. Al fine di trasformare l’ansia patologica da limite in risorsa è possibile utilizzare tecniche di intervento efficaci che consentono alla persona di affrontare con successo le situazioni temute e vincere il panico, migliorando la qualità della propria vita.