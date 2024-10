Lavori di riqualificazione alla piazza di Tremulini, Castorina: “Una Reggio migliore”

"Vogliamo riportare la normalità e lo facciamo per lasciare ai cittadini una Reggio migliore di come l’abbiamo trovata". Le dichiarazioni di Castorina

Al nostro insediamento avevamo ben chiara la volontà di riportare la città ad uno stato di normalità necessario. Oggi, dopo tante difficoltà e innumerevoli problematiche possiamo dire di aver intassellato in maniera ferma e decisa i cardini di un vivere civile che la nostra amata Reggio reclamava a gran voce.

La trasformazione che interesserà il quartiere di Tremulini con il rifacimento ex novo della zona che ricade negli isolati 87 ed 88 e delle aree limitrofe, mette un punto al processo di ammodernamento che avevamo previsto nel programma “Quindici agorà per quindici quartieri”.

Grazie al piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno riconosciuto dal Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, abbiamo la possibilità di riportare le istanze dei cittadini al centro della politica comunale. Il progetto che interessa l’area di Tremulini è solo l’ultimo in ordine di tempo che abbiamo messo in campo per cambiare radicalmente il volto della nostra città, consapevoli del fatto che tanti rimangono i problemi quotidiani da affrontare ma altrettanto convinti che dai passi che stiamo compiendo deriverà un cambiamento definitivo e necessario per Reggio e per i suoi cittadini.

Non siamo certo dotati di poteri magici o di trucchi da baraccone, lavoriamo con la forza del nostro impegno e con la fermezza di chi sa di operare per il bene della propria comunità. Da qui vogliamo ripartire, dalla voglia di riportare la normalità diffusa su tutto il territorio comunale, dal bisogno di fornire risposte ai cittadini, dalla consapevolezza che per incidere in maniera definitiva sul tessuto urbano dobbiamo spendere tutte le nostre forze e dare slancio al nostro impegno.

Lo facciamo con l’amore che ci lega alla nostra Reggio, lo facciamo con la ferma volontà di dare risposte alla popolazione, lo facciamo per lasciare ai quartieri e ai cittadini una Reggio migliore di come l’abbiamo trovata.