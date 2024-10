Lazio-Juventus, il posticipo, con pizza e birra all’Hostaria dei Campi

Match di altissimo interesse all'Olimpico di Roma. Ma anche il piacere di "gustarselo" in compagnia

Il pareggio del Napoli in casa del Milan rallenta la corsa di entrambe le squadre, la prima impegnata nell’inseguimento alla Juventus, la seconda alla conquista almeno del quarto posto per la qualificazione in Champions.

Ed il programma delle partite di oggi, potrebbe modificare alcune posizioni, in attesa di quello che è il confronto di questa sera, particolarmente sentito, tra i campioni d’Italia e la Lazio. Ronaldo e compagni tenteranno l’allungo in classifica, i capitolini, proveranno l’aggancio proprio al Milan.

Una partita così è impossibile perderla, come è impossibile perdersi le specialità dell'Hostaria dei Campi. Si possono fare entrambe le cose, perchè il noto locale reggino vi concede sempre la possibilità di gustare buoni piatti e l'ottima pizza, davanti ad una partita di calcio.

Ristorante

Quando la qualità è elevata, i riscontri sono immediati. E’ infatti attraverso la cura e l’attenzione su ogni piatto che l’Hostaria dei Campi è riuscita a conquistare tutti anche con il ristorante. Primi e secondi a base di carne e di pesce che oggi viaggiano al pari dell’ormai famosissima pizza.

Menù completi a base di pesce, piatti gustosi quelli di carne con l’intramontabile “Fiorentina”, il Filetto al pepe verde, ai funghi o al gorgonzola, la Tagliata con rucola, grana e balsamico, gli Hamburger tradizionali di Angus o Chianina, gli Involtini e l’immancabile Palermitana.

Pizzeria

E poi la pizza. Oggi tutti chiedono la Curcuma. Il nuovo impasto di pizza che succede a quello dei multicereali e con farina integrale. La curcuma è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

E siccome all’Hostaria dei Campi non ci si ferma mai, per rendere tutto ancora più buono e qualitativamente più apprezzato, ecco un’altra novità: tutti i tre gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.

