Lazzaro, quasi 1 milione di euro per la messa in sicurezza delle strade

A Motta San Giovanni sono numerosi i cantieri già aperti in questi primi giorni del nuovo anno e molti altri lo saranno nelle prossime settimane.

In località Sant’Ilario, la viabilità comunale che dal cimitero scala la collina per raggiungere il campo sportivo “Pepè Nocera”, alcune abitazioni, l’isola ecologica, l’ex impianto di compostaggio e l’ex discarica di Comunia sarà presto interessata da alcuni interventi di messa in sicurezza.

Finanziati dal Pnrr con un contributo economico pari a 280 mila euro, sono stati già appaltati e cominceranno a breve i lavori in prossimità del campo sportivo, dell’intersezione con l’ex via Abenavoli e poco prima dell’isola ecologica. Nel primo caso si provvederà alla regolarizzazione del manto stradale esistente ed alla realizzazione di una nuova canalizzazione delle acque provenienti dal piazzale del terreno di gioco.

Il tratto in frana verrà opportunamente riprofilato, con terrazzamenti stabilizzati mediante l’utilizzo di geogriglie, a valle sarà realizzato un muro in cemento armato, che verrà consolidato al piede mediante la realizzazione di briglie in gabbioni. Nel secondo caso l’intervento consta della realizzazione di un sottopasso idraulico, di una cunetta sul lato destro della strada e della riprofilatura del terreno a monte.

Nel terzo caso l’intervento consisterà nella riprofilatura del terreno e nella realizzazione di opportuni pozzetti di salto che convoglieranno le acque lungo il letto del torrente. La stabilità del terreno verrà garantita mediante la realizzazione di gabbionate e geogriglie. Inoltre, è previsto il posizionamento di barriere di sicurezza lungo la viabilità.

La prossima settimana, invece, scadrà la gara che prevede l’intervento finalizzato alla messa in sicurezza della porzione di territorio nelle immediate vicinanze dell’isola ecologica. I lavori, finanziati in questo caso dalla Regione Calabria con un contributo economico pari a 600 mila euro, si concretizzeranno in opere di sostegno, con paratia di pali trivellati, di protezione dall’ erosione superficiale, di rifacimento del pacchetto stradale e di regimentazione delle acque meteoriche.

La soddisfazione del sindaco Verduci

Con fondi di Bilancio comunale saranno realizzati ulteriori interventi che vengono comunque riproposti periodicamente per garantire condizioni di sicurezza. Tra questi la segnaletica stradale di pericolo, la manutenzione del manto stradale e della rete di recinzione dell’isola ecologica e dell’ex discarica Comunia, il posizionamento di barriere di protezione ove necessario.