L’azzurra Errani ancora una volta in semifinale agli Internazionali di Roma

di Alessandro Sica- La Errani è alla sua seconda semifinale su 9 presenze agli Internazionali di Roma. Bravissima nella tenuta fisica e mentale contro la cinese Li, avversaria da sempre ostica. Spettacolare nei sette vincenti di fila dalla fine del sesto game all’inizio dell’ottavo, aggiudicandoselo per 6-4 dopo aver perso il primo. Ancora più aggressiva poi nel terzo set, sul 3-2 ha preso e portato a casa altri quattro regali della cinese e non ha più concesso nulla fino al 6-2 aggiudicandosi la vittoria.Sara ottiene quindi la seconda vittoria in carriera nei 33 match disputati contro le Top 10 , la prima contro una Top 3 . La stessa Errani dichiara quasi incredula ‘finalmente c’è l’ho fatta a battere la cinese!’. Davvero speciale riuscirci qui, davanti a un pubblico anche stavolta incredibile. Aspettando la finale quindi incrociamo le dita e continuiamo a fare il tifo per Sara sperando che possa regalarsi e regalarci ancora nuove emozioni sul un campo rosso quello centrale gremito per sostenerla ancora una volta.