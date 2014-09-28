Le associazioni Co.Danza.Re e Kleos conquistano ‘Italia’s Got Talent’. Le selezioni a Rimini il 4 ottobre. GUARDA IL VIDEO!
Le associazioni reggine di danza e basket in carrozzina sono state ammesse alle selezioni del talent show: l'appuntamento è a Rimini il 4 ottobre
28 Settembre 2014 - 21:22 | di Redazione
La Co.Danza.
Re è un’associazione di volontariato che si occupa di danza, arte e cultura per abili e disabili.
Ha sede alla chiesa del Crocifisso dove si svolgono tutte le attività. Dallo scorso anno si è creata una collaborazione con l’associazione sportiva Kleos, che si impegna nello svolgimento dell’attività di basket in carrozzina.
L’attività che unisce le due associazioni consiste nel progetto sperimentale di danza in carrozzina. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione sociale attraverso il linguaggio universale della danza.
Grazie alla rappresentazione svoltasi presso il teatro F.Cilea lo scorso 4 luglio, si è potuto constatare il grande successo del progetto, che ha spinto le due associazioni a cercare di promuoverlo ulteriormente.
Quest’estate le associazioni hanno presentato domanda di partecipazione ad un noto programma televisivo “Italia’s Got Talent”, che è stata accettata. Le selezioni si terranno a Rimini il giorno 4 ottobre 2014.Date le difficoltà economiche delle due associazioni invitiamo tutti ad aiutare i ragazzi della Co.Danza.
Re e della Kleos per sostenere le spese di viaggio.
SOSTIENI ANCHE TU LE DUE ASSOCIAZIONI REGGINE!PER MAGGIORI INFO CONTATTARE IL NUMERO: 342.3845505
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