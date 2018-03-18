Si presenta un Marco Calvani dispiaciuto e rammaricato in sala stampa dopo il match contro Latina, ma allo stesso tempo “sereno” grazie ad una classifica che è rimasta praticamente invariata. Le sue idee sono chiare in conferenza: “Bisogna fare i complimenti a Latina, stasera ce le hanno date. L’avevo detto ai miei giocatori, non perché abbiamo vinto contro Biella, oggi sarebbe stata facile. Loro sono penalizzati in classifica, hanno uno spessore tale da poter essere più su. Dispiace molto, anche se la sconfitta fortunatamente è indolore per la classifica, siamo nel gruppo dobbiamo continuare a crederci.

Dobbiamo rialzarci subito, abbiamo un ottimo gioco di squadra, quando invece qualcuno vuole imporsi cade tutta la nostra costruzione di gioco. Durante i primi due quarti abbiamo arginato il loro attacco, abbiamo realizzato con ottime percentuali, poi è venuto a mancare qualcosa di fondamentale ai fini della vittoria.

Comunque 4500 spettatori che applaudono dopo una sconfitta fanno piacere, ciò dimostra che stiamo raccogliendo in termini di consenso tutto ciò che abbiamo fino ad ora seminato. Invito a continuare a seguirci numerosi perché il nostro impegno merita tale seguito di supporter.“