Una nuova Lega estiva per giocatori di basket sta arrivando a Reggio Calabria

Sarà una vetrina per le società, un momento per parlare di basket mercato con atleti in arrivo da tutta Italia

Arriva “RCL”. Reggio città di Basket? Con voglia di ripartire, ricordando i fasti che furono ma guardando al presente ed al futuro.

In estate? Non solo spiagge da sogno, Lidi, discoteche e panorami mozzafiato.

Dopo i fasti di manifestazioni come l’Adidas Streetball, Nike PlayGround League e non solo, la città dei Bronzi vuole mandare in scena una “Lega Estiva”.

Da tanti anni, in svariate città si gioca un ‘Cinque contro cinque’ per mettere in vetrina atleti in arrivo da tutta Italia.

Questa volta, Reggio Calabria vuole rispondere presente grazie all’organizzazione a marchio Dierre Basketball Reggio Calabria ed Ntc Sport Industries.

Agenti sportivi, atleti, giovani e senior, in orbita dalla B alle giovanili, siete invitati alla kermesse reggina.

