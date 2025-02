Reggio: tutto pronto per ‘Il lettino in libreria, attualità e libere associazioni’

Al centro dell’incontro, la presentazione del libro “La Cura provvisoria dei tratti fragili”, punto di partenza per libere associazioni e riflessioni collettive

Trasformare il classico lettino dello psicologo in un elemento centrale di confronto e libera espressione tra gli scaffali di una libreria storica. È questa la sfida lanciata da “Il Lettino in Libreria: attualità e libere associazioni”, l’evento ideato da Jonas Reggio Calabria e Librerama, che si terrà il 7 febbraio alle ore 18:00 presso la Libreria Amadeo (Via G. De Nava 114, Reggio Calabria).

Un nuovo modo di vivere la cultura

Invece di rimanere relegato allo spazio privato dello studio di uno psicoterapeuta, il “lettino” approda in libreria, trasformandosi in un simbolo di condivisione e apertura verso il pubblico. Un format innovativo che punta a ribaltare l’immaginario tradizionale della psicoanalisi, creando un ponte tra la letteratura, la psicologia e la vita quotidiana di ognuno di noi. In un contesto informale e accogliente, gli ospiti potranno dialogare, porre domande e riflettere su temi di stretta attualità.

Le protagoniste dell’evento

Eleonora Scrivo : poeta dalla spiccata sensibilità artistica, che saprà offrire uno sguardo profondo sulle connessioni tra parola scritta ed emozioni.

: poeta dalla spiccata sensibilità artistica, che saprà offrire uno sguardo profondo sulle connessioni tra parola scritta ed emozioni. Tiziana Calabrò : scrittrice e drammaturga, da sempre impegnata nell’analisi dell’animo umano, pronta a raccontare come l’espressione letteraria possa sostenere la crescita personale.

: scrittrice e drammaturga, da sempre impegnata nell’analisi dell’animo umano, pronta a raccontare come l’espressione letteraria possa sostenere la crescita personale. Nadia Carbone: psicoterapeuta di Jonas Reggio Calabria, che porterà l’esperienza clinica e l’ascolto empatico, per dimostrare come la psicologia possa diventare uno strumento di comprensione e miglioramento del proprio vissuto.

Al centro dell’incontro, la presentazione del libro “La Cura provvisoria dei tratti fragili”, punto di partenza per libere associazioni e riflessioni collettive che scavalcano i confini della saggistica psicologica per toccare la vita di tutti i giorni.

Perché partecipare

“Il Lettino in Libreria” è l’occasione perfetta per:

Scoprire un approccio creativo alla psicologia, che abbandona i formalismi e invita al confronto;

un approccio creativo alla psicologia, che abbandona i formalismi e invita al confronto; Approfondire temi culturali e letterari, vivendo un dialogo diretto con autrici e professioniste del settore;

temi culturali e letterari, vivendo un dialogo diretto con autrici e professioniste del settore; Condividere emozioni e spunti di riflessione in un ambiente informale, ma allo stesso tempo arricchente.

In una città sempre più ricca di iniziative culturali e artistiche, Libreria Amadeo conferma il suo ruolo di luogo simbolo dell’incontro tra le persone, le idee e i libri.

Non perdere l’appuntamento con “Il Lettino in Libreria: attualità e libere associazioni”, il 7 febbraio alle ore 18:00: una serata fuori dagli schemi che regala a tutti un nuovo modo di vivere la cultura e di approfondire il proprio rapporto con l’introspezione e la creatività.