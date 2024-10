LFA Reggio: le parole di mister Trocini prima della trasferta di Acireale

Alla vigilia del match con l’Acireale, le dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale del club da mister Trocini:

Con tante gare così ravvicinate è meglio puntare su forze fresche o su un undici titolare che ha acquisito certezze, fiducia e sta ottenendo risultati?

“Quando arrivano le partite ogni tre giorni, serviranno tutti, abbiamo avuto praticamente solo un giorno per preparare questa gara. Non sarà una partita facile, affrontiamo una squadra che viene da una sconfitta e vorrà riscattarsi. La squadra è ancora più unita e più compatta, con i ragazzi stiamo quotidianamente lavorando tanto con la voglia di migliorarci ancor di più“.

Come stanno i giocatori che hanno avuto qualche problema fisico?

“Stiamo valutando le loro condizioni, li portiamo con noi in ritiro e insieme allo staff medico valuteremo le loro condizioni“.