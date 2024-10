Trocini fa l’elenco degli indisponibili. Lista lunga

Le dichiarazioni di mister Bruno Trocini alla vigilia della gara con il Ragusa:

Si ritorna subito in campo, partiamo dalle condizioni fisiche della squadra, si recupera qualche giocatore?

“Purtroppo no. Usciamo malconci dalla gara con il Lamezia. Cham, Zanchi e Rosseti non sono ancora totalmente recuperati e Parodi non sarà disponibile per domenica. Oltre a Barillà, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ci sono diversi giocatori che non sono al meglio. Col Ragusa sarà l’ottava partita in meno di un mese, dobbiamo stare sul pezzo e non possiamo fermarci.”