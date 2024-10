LFA Reggio Calabria-Real Casalnuovo: Trocini ragiona sul modulo

Pareri unanimi sulla buona prestazione fornita dalla LFA Reggio Calabria in occasione della gara interna contro la Vibonese. Diverse occasioni da rete, due rigori non concessi e quel reparto offensivo con Rosseti e Bolzicco che a tanti era piaciuto. Disposizione che la gara successiva non si è ripetuto per l’indisponibilità dell’attaccante ex Siena, ma anche per la scelta di mister Trocini di schierarsi in maniera differente, riproponendosi con i due esterni alti al fianco della punta. Per diversi motivi esperimento non riuscito.

Si torna adesso al Granillo contro una delle formazioni più in forma del momento e dalla scorsa settimana in piena zona play off conquistata proprio ai danni della squadra amaranto. In casa, Barillà e compagni hanno affrontato le prime quattro della classifica raccogliendo quattro punti ed è arrivato adesso il momento per tanti motivi, di riprendere il discorso con la vittoria.

Bolzicco sarà certamente al centro dell’attacco, Rosseti con un piccolo problema muscolare, lo abbiamo visto attraverso qualche scatto inserito nella pagina social ufficiale del club, con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra ma comunque insieme ai compagni. Se dovesse essere totalmente disponibile non c’è dubbio che verrà schierato sin dall’inizio, altrimenti si potrebbe ragionare anche sull’inserimento di Coppola. Il tecnico ogni settimana si troverà anche di fronte ad una scelta non semplice, quella del portiere: Martinez o Vercea?