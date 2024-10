LFA Reggio: Trocini sulla partita, il rigore, la contestazione

L’analisi a fine gara di mister Trocini: “Ci aspettavamo una partita diversa ed invece abbiamo fatto male, pur se questa volta l’approccio era stato buono. Perdiamo ancora una volta in casa e questo mi dispiace ancora di più, ci siamo inspiegabilmente disuniti. In settimana rispetto alla disposizione tattica c’erano state delle risposte interessanti, poi la partita racconta una cosa diversa, compresi gli errori tecnici.

Mi assumo tutte le responsabilità, del rigore non ne voglio parlare, lo vedrete voi stessi. La contestazione? Mi occupo di campo ed ancora non sono riuscito a far quadrare le cose, sicuramente ci manca qualcosa per essere competitivi per i primi posti, lavoriamo senza proclami e nel frattempo ci prendiamo gli insulti come oggi”.

Qui c’è uno stadio ricco di storia, la maglia è pesante, basterebbe tutto questo per stimolare ogni calciatore, ma a prescindere dall’impegno ancora non si riesce a fare quello che si vuole. I tifosi ci hanno spinto sempre, la loro rabbia la capisco e dico che dal nostro punto di vista l’impegno è massimo ed il rispetto verso di loro non mancherà mai”.