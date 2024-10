LFA Reggio, Barillà: ‘Giusta la contestazione. Siamo la Reggina, bisogna dimostrarlo’

Nel post gara ai microfoni di Antenna Febea il capitano Barillà: “La contestazione è giusta, il risultato è quello che avete visto. Ci assumiamo le nostre responsabilità, dobbiamo dare noi di più in campo. In panchina? Arrivavo da una settimana in cui non sono stato bene, era d’accordo con il mister. Avevamo iniziato anche bene, ma dopo il loro pareggio, si è fatta fatica a riprendere il match, poi preso il gol in un momento di stanca della partita. Non resta che continuare a lavorare, al momento non riusciamo ad essere forti in casa nostra, proviamo a rialzare la testa, commettere meno errori e far crescere l’autostima, siamo la Reggina e dobbiamo dimostrarlo. Capiamo i tifosi, noi daremo tutto fino alla fine“.

Il DT Bonanno

“I tifosi hanno manifestato il loro dissenso e poi ci hanno chiesto identità e appartenenza. La partita l’avete vista tutti, pensavamo che il peggio fosse alle spalle. Pretendono di più ed è giusto che sia così. Ci dovevamo mettere alla pari con gli altri dopo quel ciclo di partite e questo non è successo. Pensiamo di sapere cosa fare, sul mercato aspettiamo ancora qualche giorno per una valutazione globale, ma comunque sappiamo cosa fare. Siamo qui da due mesi e mezzo, tante cose sono state fatte ma possono non interessare se non arrivano i risultati”.