LFA Reggio Calabria, sconfitta e contestazione. I tifosi non ne possono più

Sconfitta, pessima prestazione e contestazione. Ci potremmo fermare qui nel racconto del match tra la LFA Reggio Calabria ed il Real Casalnuovo. Altro che reazione dopo i due pareggi, altro che desiderio di tornare alla vittoria davanti al pubblico di casa, nonostante il match si fosse messo subito in discesa con il vantaggio grazie al gol di Mungo. Ritmi bassi, tanta confusione, poco nerbo e prestazione ai limiti dell’inguardabile. Il Real Casalnuovo con il minimo sforzo ed un rigore regalato, ha portato a casa i tre punti allungando in classifica proprio sugli amaranto.

Primo tempo

Come già anticipato da mister Trocini, LFA Reggio in campo con le due punte, ma alle loro spalle non c’è Barillà, inizialmente in panchina. Vercea torna tra i pali, si rivede in difesa Kremenovic.

Il primo episodio, al quinto minuto, è un fallo di mano in area del Real Casalnuovo dopo un controllo di Rosseti, per l’arbitro tutto regolare. All’ottavo, dopo una bella combinazione con Rosseti sempre protagonista, Mungo con un tocco morbido di piatto destro, supera il portiere Rossi e porta la LFA Reggio in vantaggio.

Al ventesimo, su calcio d’angolo, arriva il pareggio degli ospiti. In area stacca ben piazzato il difensore Dore e di testa piazza il pallone alle spalle di Vercea, 1-1. Vicini alla mezz’ora il Real Casalnuovo va vicino al vantaggio con Reginaldo che serve Vivacqua, defilato ma da buona posizione tira, Vercea riesce a parare. La prima parte si conclude in parità, pochissimo altro da segnalare e qualche fischio.

Secondo tempo

Pronti, via e subito dentro Provazza per Rosseti. La parte iniziale del secondo tempo ricalca esattamente il primo con ritmi bassissimi, nessuna occasione da rete e diversi cambi quindi gli ingressi in campo di Bontempi e Bianco per Salandria e Marras. Cambi anche per il Real Casalnuovo. Si rivere al Granillo un altro ex, Vincenzino Sarno. Al minuto ventiquattro il direttore di gara concede in maniera generosa un calcio di rigore agli ospiti, dal dischetto proprio Sarno che porta in vantaggio il Real Casalnuovo.

Trocini vicini al trentesimo minuto inserisce Barillà per Martiner. Prova a reagire la squadra amaranto e va vicinissima al pareggio con Bolzicco, grande parata di Rossi. Nel frattempo in Curva Sud scoppia la contestazione nei confronti della società, in modo particolare nei confronti del DG Ballarino. La gara scivola via senza altri particolari sussulti. Finisce 1-2 tra i fischi del pubblico e la prosecuzione della contestazione.