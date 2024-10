La Curva Sud continua la contestazione sotto la Tribuna Ovest

E’ certamente la giornata più amara di questa nuova società con la LFA Reggio Calabria battuta in casa dal Real Casalnuovo e per la prima volta in stagione è esplosa la contestazione dei tifosi. Preso di mira il Dg ma anche proprietario Nino Ballarino, la Curva Sud ha manifestato tutto il proprio dissenso.

I tifosi al termine della gara hanno lasciato il proprio settore per andare direttamente in Tribuna Ovest e protestare ancora contro la società. Sono in tanti, proseguono i cori e l’invito a Ballarino a lasciare. Oggi il Dg comunque non era presente allo stadio.