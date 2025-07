Reggio, a Palazzo Campanella la presentazione del DEAFest – Festival delle Tradizioni

A grande richiesta e con tante novità in serbo, torna il DEAFest – Festival delle Tradizioni, uno degli

storici appuntamenti della stagione estiva con la musica, la cultura e le tradizioni. I Comuni della

Vallata del Gallico, con il supporto della Regione Calabria ed in partnership con l’Università degli

studi Mediterranea, anche quest’anno hanno allestito uno dei cartelloni più attesi della provincia

di Reggio Calabria.

Vallata del Gallico unita per il DEAFest 2025

Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, non solo hanno inteso riunirsi ancora una volta sotto la stessa egida, quella del senso di appartenenza e di identità, ma stavolta hanno voluto anche “aprire” i propri orizzonti. Questa novità e tutti i dettagli del cartellone 2025 saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 21 luglio, alle ore 10, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale della Calabria.

Alla conferenza stampa prenderanno parte tutti i sindaci dei Comuni coinvolti, il Rettore dell’Università di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, ed il Deputato reggino Francesco Cannizzaro.

Ricordiamo che questo Festival nasce come momento di promozione culturale e di riappropriazione del patrimonio demo-etno-antropologico, da qui l’acronimo D.E.A., che richiama appunto il senso dell’iniziativa, rimarcando l’intento con cui nel 2007 quattro comuni limitrofi, con il supporto dell’Università, decisero di creare un evento che li vedesse uniti nell’organizzazione di una kermesse itinerante mirata da un lato a coinvolgere il territorio della Vallata del Gallico e dall’altro a farlo riscoprire da chi vive poco le aree interne.