LFA Reggio Calabria: le idee di Trocini e l’inizio di un ciclo terribile

Con più di 2000 abbonati al momento ed in attesa di capire quanti saranno i biglietti venduti, la LFA Reggio Calabria si prepara all’esordio casalingo contro la capolista Siracusa. Una settimana in più di allenamenti che si spera abbia consentito al tecnico Trocini di lavorare sul gruppo nel tentativo di migliorarne ogni aspetto, quello atletico prima di tutto, i meccanismi di gioco, la conoscenza dei singoli. Le difficoltà rimangono e l’obiettivo è quello di riuscire a mettersele alle spalle attraverso la conquista di punti in classifica, utili a trasmettere serenità e fiducia, elementi fondamentali per affrontare quello che si presenta come un mese terribile sul piano degli impegni.

La squadra amaranto giocherà ben nove partite in trenta giorni, aprendo come detto con il Siracusa e chiudendo il primo novembre con il Trapani, le due compagini indicate come le favorite per la vittoria del campionato. A quell’incontro con i granata, che ieri hanno annunciato anche l’ex Reggina Marco Crimi, bisognerà arrivarci senza che vi sia un margine largo di punti ed è questa la vera impresa che Barillà e soci dovranno compiere. Sullo schieramento di domenica pomeriggio, tutto lascia intendere che non vi saranno particolari novità almeno nella parte iniziale, con l’unica possibilità di vedere sin dal primo minuto l’attaccante Rosseti, ormai pienamente integrato con il gruppo. Poi al tecnico spetterà il compito di gestione delle risorse fisiche e mentali dei calciatori, visti gli impegni ravvicinati.