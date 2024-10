LFA Reggio Calabria: squalifica Martinez, mano pesantissima del Giudice Sportivo

Un gol regolare annullato e le proteste da parte dei calciatori. Dalla panchina si alzano un pò tutti, ma il direttore di gara va dritto verso il secondo portiere Martinez ed estrae il cartellino rosso. Trocini a fine gara dirà che il calciatore non ha detto nulla di particolare, ma sul referto scritto dall’arbitro si va giù in maniera pesante:

“SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE – MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL A. (LA FENICE AMARANTO A.S.D.) Per avere, giocatore in panchina, rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, ritardando l’uscita dal terreno di gioco”.