LFA Reggio, Trocini: 'In alcune polemiche ci vedo premeditazione'

Ha parlato tanto mister Trocini, ospite per la prima volta quest’anno in una trasmissione televisiva. Tra i tanti argomenti toccati a Videotouring, anche quello riguardante le polemiche che non si placano e la posizione del portiere Martinez da qualche settimana in panchina ed ora squalificato per quattro turni:

Le polemiche e il calciomercato

“Io cerco di tirarmi fuori da queste polemiche, di starne fuori il più possibile e quindi non esprimere giudizi, piuttosto li tengo per me pensando solo a quello che serve per migliorare. Certamente mi dispiace per la società perchè conosco la proprietà, la passione e l’amore che ci mettono, fa veramente male ma ripeto, il mio ruolo è quello di pensare al campo. Sicuro ci vedo un pò di premeditazione, visto che le critiche sono arrivate ancor prima di cominciare, ritengo ci sia poco da discutere quando le cose si pongono così“.

La posizione di Martinez