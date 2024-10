LFA Reggio, Trocini: ‘Campionato fatto con i piedi. Chi di dovere si faccia delle domande’

La capolista mercoledi scorso, l’ultima in classifica domani. La LFA Reggio ha l’obbligo di rialzare la testa dopo la sconfitta interna contro il Trapani ed i tre punti persi per la decisione del Lamezia Terme di ritirarsi dal campionato. Alla vigilia del match, le dichiarazioni di mister Trocini: “E’ un campionato strano forse falsato, fatto con i piedi soprattutto per alcune scelte. La situazione attuale mette imbarazzo, togliere tre punti alle squadre che hanno vinto con il Lamezia è una perdita grave, a noi pesano tantissimo. Abbiamo perso Mungo per una ammonizione in quella partita e Parodi per infortunio. Chi di dovere deve farsi una serie di domande, mettiamoci dentro anche il nostro calendario ed i ripetuti impegni infrasettimanali. Assurdo.

Per quello che ci riguarda dobbiamo produrre di più sul piano del gioco e delle occasioni. Abbiamo recuperato Rosseti ed è pronto a rientrare anche Bolzicco. Vedremo.

L’analisi della rosa e gli infortuni

“L’analisi sull’organico avviene in maniera naturale, la conoscenza aumenta con il trascorrere delle giornate. Pensiamo di partita in partita e quando sarà il momento delle scelte decideremo. Degli infortunati non recupera nessuno, si è perso anche Martinez, da verificare l’entità del problema. Vercea in porta ci dà la possibilità di giocare con un Over in più tra i giocatori di movimento. Adesso l’unica strada è quella di ottenere risultati, sono convinto che con il tempo ed il ritorno di alcuni giocatori in rosa potremo recuperare posizioni in classifica. Domenica si conclude un ciclo di partite impossibili, i tre punti tolti sono una nuova mazzata“.

L’avversario