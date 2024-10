LFA Reggio: i dubbi sul modulo, la fiducia ritrovata di Coppola e le possibili scelte

Tre vittorie e tre pareggi ed insieme a Siracusa e Trapani è ancora imbattuto in queste prime sei giornate di campionato. Al Granillo si presenta così il Licata, compagine che certamente nell’arco della stagione reciterà un ruolo da protagonista.

Gli amaranto con poco tempo a disposizione per recuperare forze ed energie, hanno dalla loro una spinta soprattutto morale derivante dal successo strappato sul campo del Portici proprio sul finale di gara. Una iniezione di fiducia per tutti ed in modo particolare per il centravanti Coppola, ritrovatosi al centro dell’attacco carico di responsabilità dopo l’infortunio subìto da Rosseti. E’ lui oggi il terminale offensivo di una squadra che fa grande fatica a trovare la via della rete, mentre la società è ancora impegnata ad irrobustire l’organico con almeno un altro elemento, sapendo di non poter sbagliare nella scelta.

Per il resto mister Trocini, che ha operato un corposo turnover in occasione del turno infrasettimanale, dovrebbe riportare tra i titolari i vari Barillà, Mungo, Provazza, mentre resta da capire se lo schieramento tattico sarà quello presentato in occasione dell’ultima trasferta con la difesa a tre, oppure si tornerà con quattro uomini davanti a Martinez.