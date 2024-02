LFA Reggio: la ripresa, il rientro di Rosseti e la Gioiese

E’ appena iniziata la settimana che porterà alla sfida di domenica 18 febbraio al Granillo tra la LFA Reggio Calabria e la Gioiese. “Niente più giustificazioni” ha dichiarato il Ds Pellegrino, una squadra che lotta per obiettivi importanti non può permettersi tutti questi passi falsi soprattutto in casa.

In particolare, se si prendono in considerazione le ultime due apparizioni contro San Luca e Portici, deludenti nel gioco e nei risultati. Ma il secondo tempo di Licata potrebbe avere dato inizio a un nuovo percorso, almeno questo è quello che si spera. In quei quarantacinque minuti c’è stato veramente di tutto, sul piano della qualità, del gioco, delle occasioni da rete, delle realizzazioni.

Quanto abbia inciso il cambio di modulo non è facile stabilirlo, di sicuro l’atteggiamento mostrato dopo la strigliata nel corso dell’intervallo, ha determinato.

Bisogna conservare il quarto e per farlo, vista la nutrita concorrenza, non è più possibile sbagliare, lo sa mister Trocini, lo sanno i calciatori. A proposito di questi ultimi, dopo una lunga assenza dovrebbe tornare a disposizione l’attaccante Rosseti, certamente il giocatore più atteso e sul quale la società la scorsa estate aveva puntato moltissimo. Non c’è dubbio che in una categoria come la serie D è l’elemento che può fare la differenza, oltre alla necessità di avere insieme a Bolzicco qualcuno che possa creare problemi alle difese avversarie e soprattutto fare gol.