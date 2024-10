LFA Reggio-Vibonese: come e dove vedere la partita

Un altro incontro al Granillo contro una delle formazioni favorite per la vittoria finale. La LFA Reggio sta giocando in questo girone di andata tutte le gare contro le più forti in casa e questo pomeriggio arriva la Vibonese, vera rivelazione di questa prima parte di stagione. La squadra di Buscè non era inserita tra le possibili grandi protagoniste ed invece con dieci vittorie su undici partite giocate, oggi si colloca al secondo posto della classifica.

Come e dove vedere la partita

