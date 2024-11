Ligabue, Tour 2017: in concerto anche a Reggio Calabria

Il cantante di Correggio svela le tappe del tour 2017. Il cantautore, come annunciato al Liga rock Park di Monza, andrà in tournée per presentare il nuovo album dal titolo Made in Italy, che uscirà a novembre.

Ad anticipare il nuovo cd ben quattro singoli, G come Giungla, di cui è uscito il video ufficiale, ed i tre inediti presentati in occasione del Liga rock Parc di Monza il 24 e 25 settembre, dal titoloDottoressa, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, La vita facile.

Grandissima l’attesa per le date del tour di Ligabue, che nel 2017 farà tappa nelle diverse città italiane con le canzoni del nuovo album, ma anche con i successi che tutti i fan amano da sempre.

Nonostante le assidue richieste dei fan, partite allo scoccare della mezzanotte, Ligabue ha annunciato le date da in mattinata. Presto i tanti fan di Liga potranno acquistare i biglietti per seguire in Tour Ligabue, le prevendite inizieranno su TicketOne A partire dalle 11:00 di domenica 9 ottobre. Intanto, il cantante terrà un raduno a Firenze, per il Fan Club del Bar Mario. Liga è tornato!

QUI I PUNTI VENDITA PER LA TAPPA REGGINA

ECCO TUTTE LE DATE: