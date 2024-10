Caso ‘T. Minniti’, Versace: ‘A Roma qualcuno si è svegliato. Sto aspettando la chiamata di Salvini…’

Cadono le limitazioni e anche gli alibi.

Dopo l’incendio che ha colpito l’aeroporto di Catania, ora tutti possono atterrare a Reggio Calabria. Il ‘Tito Minniti’ ha perso nel giro di poche ore, ma solo per pochi giorni, ciò di cui si discute da anni, ovvero l’handicap delle limitazioni che impediva ai piloti meno esperti di atterrare all’aeroporto dello Stretto.

Una ‘palla al piede’, quella delle limitazioni che il T. Minniti si porta avanti da tempo e che impedisce di fatto il vero decollo.

Il sindaco f.f. della Metro City Carmelo Versace ha commentato ai nostri microfoni il caso del ‘T. Minniti’ e la volontà espressa del Ministro dei Trasporti di eliminare entro fine anno le restrizioni.

“E’ sbagliato dire che ve l’avevamo già detto? No. Fin dalla costituzione della task force del Comune di Reggio Calabria, supportata da tecnici, abbiamo sempre detto che i lavori previsti non servivano a nulla ma servivano ben altri lavori. Abbiamo sempre detto che al T. Minniti atterravano già voli charter e avevano sempre detto che quelle limitazioni erano un pretesto per allontanare sempre di più l’idea di un aeroporto internazionale favorendo e dando spazio sempre di più lo scalo di Lamezia“.