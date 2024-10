On line il primo video dei Pull, band reggina

I colori dell’estate, il 21 luglio 2017, si tingono di noir nel videoclip di Recognize me. Il primo music video dei Pull, realizzato da Sergio Puglia, racconta luci ed ombre dell’artista, quando le luci che gli sono più care, quelle della ribalta, sono spente. Il regista ci porta prima nell’abitat creativo dell’artista, che nel video è impersonato dal frontman, Andrea Cosentino, poi ad “abitare” l’artista stesso, nella ricerca di un’identità che lo potrebbe portare a non essere riconosciuto o a non riconoscersi più.

I Pull sono una band di Reggio Calabria. Nel dicembre 2016, ad un anno dalla formazione, il trio pubblica il singolo Recognize me, che da il titolo all’omonimo EP.

La titletrack è seguita dall’energica Don’t stay here tonight, sfuma nelle sonorità sudamericane di These words e passando dalla languida ballad Walkin’ away, culmina nella strumentale Nintynine .

I Pull sono Andrea Cosentino (voce e basso), Amedeo Lasco (chitarra) e Francesco Maria Parisi (batteria).

“Il nostro sound sposa le sonorità contemporanee – spiega Andrea Cosentino – ma è naturalmente influenzato dalla musica pop inglese degli anni ’80, colonna sonora della nostra adolescenza. Un genere che sta vivendo un rinascimento anche grazie a band affermatissime quali Killers o Kasabian, tanto per citare le nuove leve, ma traghettato negli anni da colossi come U2, Depeche Mode e Bowie.

“Sebbene dal vivo il risultato sia incoraggiante – fa sapere il chitarrista, Amedeo Lasco – abbiamo voluto curare con maggior scrupolo lo show”.

“Io sono il primo fan dei Pull – ammette il batterista, Francesco Parisi – perchè in loro trovo tutti i libri che ho letto, i film che ho visto, le cover suonate male, le serate rovinate…”.

https://www.youtube.com/watch?v=vQEs6E0f2RM