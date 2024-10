Aggregatori di news, blog e feed: la Link Building per i blogger e non solo

Non tutti gli editori sanno che per promuovere il propri articoli e ottenere maggiore traffico si possono inviare le proprie notizie agli aggregatori di news. Ecco una lista dei migliori italiani.

Questi sono aggregatori, ovvero siti che mostreranno un piccolo estratto del tuo articolo con il link all’articolo originale. Proprio quest’ultimo link ti fornirà visibilità, traffico, e punteggio DA/PA/PageRank.

Appena hai pronto un nuovo post, segnalalo a tutti i siti elencati nella lista qui sotto e, la prima volta, crea un account che userai poi per promuovere tutti gli articoli successivi.

Feedelissimo.com – E’ famoso per rispettare la netiquette, infatti copia solo la prima parte dei tui post. E’ suddiviso in varie categorie tematiche e ogni home page di categoria ha buone page stats (DA > 30), quindi è un ottimo trampolino di lancio. Ogni post aggregato di solito viene ripubblicato sui canali social di feedelissimo per una visibilità ulteriore. Richiede un singolo backlink, che è meglio fare verso la home page Feedelissimo relativa alla categoria sui cui si verrà pubblicati.

WebShake – Richiedono un antipixel con link e i blog informatici li iscrivono automaticamente a WaveSoft.

MyNetwork directory – seo friendly. Inserimento gratuito. Soluzioni per le tue campagne di web marketing e pubblicità on line.