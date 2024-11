Lo Sporting Reggio si prepara ad affrontare l’ultima gara prima dei playoff.

di Nicolino D’Ascoli. Ecco i risultati della penultima giornata di campionato : Cs Giare – S. Elia Ravagnese 3-4 ; Polisportiva Futura Asd Sbarre 2-1 ; S. Rocco Puzzi – Antica Abazia 0-4 ; Sporting Reggio – Costa Viola 2-4 ; Ludos Vecchia Miniera – Soluzione 04 3-0. Quando manca una giornata alla fine sembra tutto fatto per il titolo di campione, l ‘Antica Abazia due punti avanti sul Puzzi affronterà il Cs Giare che ormai non ha più nulla da chiedere al torneo. Il Puzzi rimarrà saldamente alla seconda posizione. Bagarre per il terzo posto dove Ludos Vecchia Miniera e Costa Viola sono appaiate, entrambe dovranno vincere ed in caso andare a guardare gli scontri diretti. Altra posizione tutta da giocare è quella per il quinto posto dove lo Sporting Reggio, un punto sopra, ha due risultati disponibili proprio contro la diretta avversaria Soluzione 04 se vuole rimanere in quinta posizione.E’ iniziata non nel migliore dei modi questa settimana per lo Sporting Reggio che lunedì ha perso in casa 4 a 2 contro la Costa Viola e domani nell’anticipo dell’ultima giornata di campionato a Villa contro la Soluzione 04 dovrà difendere a denti stretti la quinta posizione che gli consentirebbe di giocare la prima partita dei playoff in casa. Potrebbe essere un buon vantaggio visto che gli uomini di Spadaro (ex Mangano) questa stagione hanno sofferto molto fuori dalle proprie mura. Durante il consueto allenamento del mercoledì giocatori, staff e dirigenza hanno cercato di archiviare la pratica Bagnara e si sono proiettati verso Scilla, cercando di recuperare morale e soprattutto condizione fisica, elemento che è mancato nell’ultimo match. A fine allenamento nessuno è intervenuto rilasciando commenti, segno che la concentrazione è alta e tale deve rimanere.Sporting Reggio che nel frattempo dovrà ottemperare ad un altro importante impegno, i playoff di calcio a 5. La compagine reggina, già vincitrice del campionato e del titolo di miglior difesa, affronterà questa sera alle 22.00 presso l’ Hinterreggio Village gli ottavi di finale contro il Rusticone. In palio, per chi supera il turno, ci sono le finali nazionali, regionali e provinciali.Insomma un finale di stagione molto emozionante oltre che entusiasmante. Gli amanti del calcio sono invitati a seguire queste ultime partite avvincenti.