Locri, giovani a raccolta per la donazione del sangue

La Consulta Comunale Giovanile di Locri in collaborazione con l’AVIS Comunale Locri e il Comune di Locri ha portato a termine con successo l’iniziativa “I GIOVANI A RACCOLTA!” svoltasi il 25 marzo presso Piazza Dei Martiri.

“Giovani a raccolta” per la donazione del sangue

Numerosa è stata la partecipazione e proficua l’adesione da parte dei giovani nel donare il sangue, un gesto semplice ma di solidarietà incondizionata che può salvare la vita di molti.

Ringraziamo tutti coloro che con determinazione ed impegno hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa. I giovani e la donazione di sangue sono un connubio non semplice ma importantissimo per la salute a lungo termine di un sistema trasfusionale che funziona. Questo perché serve un necessario ricambio generazionale tra chi deve smettere di donare per raggiunti limiti di età e chi compie 18 anni diventando a tutti gli effetti idoneo alla donazione.

La manifestazione di Locri, il cui ottimo risultato è frutto di un lavoro corale, ha voluto sensibilizzare i giovani a questa necessità di donarsi agli altri, valore che talvolta sembra essere dimenticato dalla società contemporanea: l’iniziativa sarà riproposta in maniera periodica anche per fare fronte alle continue richieste sanitarie di sangue”.