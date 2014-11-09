L’Officina dell’arte protagonista della stagione del teatro “Siracusa”

“Il connubio teatro – solidarietà sarà il protagonista di questa kermesse che farà bene all’arte ma, soprattutto, farà del bene al prossimo. Non è semplice realizzare una rassegna teatrale che unisca le aspettative di adulti, giovani ed esperti del settore ma come diceva Charlie Chaplin “ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”.Gli attori della compagnia teatrale Officina dell’Arte sono pronti a spalancare il 7 Dicembre, le porte del teatro “Siracusa”. In sette appuntamenti, da dicembre al 24 Maggio, il team capitanato dall’attore Peppe Piromalli, porterà in scena spettacoli dinamici, originali e coinvolgenti che faranno tanto ridere ma anche riflettere su temi sociali, civili e solidali. L’Officina dell’Arte infatti, unisce la sua attività alla campagna solidale dell’Unicef “100%vacciniamoli tutti”. Un progetto internazionale lanciato dall’Unicef per sostenere gli otto Paesi dove avvengono oltre un quarto di tutte le morti infantili nel mondo. In Afghanistan, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Ciad, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan e Yemen circa sei milioni di bambini non sono ancora vaccinati e l’obiettivo di questa importante campagna è quello di sconfiggere la polio ed estendere al 100% dei bambini le vaccinazioni di routine entro il 2017. Aiutare i bambini bisognosi donando loro una speranza per un futuro migliore, è una delle priorità degli eccellenti attori Antonio Malaspina, Patrizia Britti, Carmelo Nucera, Agostino Pitasi, Mariella Fortugno, Tiziana Romeo (coadiuvati in scena dal responsabile luci Roberto La Grotteria e Paky Meduri, addetto ai suoni), che si alterneranno a noti big, il comico Gennaro Calabrese e il compositore Domenico Severino, portando sul palco del Siracusa commedie, cabaret e musica live. Si parte domenica 7 Dicembre alle ore 20.30 proprio con l’Officina dell’Arte nella commedia “I due signori della signora”, per la regia e adattamento Malaspina, Britti, Piromalli; il 18 Gennaio 2015 Domenico Severino in concerto: “Le grandi canzoni italiane” con al piano il compositore Severino, alle percussioni Francesco Surace e alle chitarre Peppe D’Agostino; il 22 Febbraio il Nuovo Teatro Aquila presenta: “B&B di sabato”, commedia brillante il cui adattamento e la regia sono di Roberto Mandica; il 15 Marzo sarà la volta dell’Orchestra Filarmonica Giovanile con “Non solo Classica”, dirigono i Maestri Dario Siclari e Francesco Pepè; Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Aprile alle ore 20.30 stregherà il pubblico, l’attore Gennaro Calabrese con lo show “Torno a scuola, un anno dopo” insieme all’attrice Valentina Paoletti e al corpo di ballo Valeria Palmacci e Licia Cricchi; Domenica 24 Maggio chiuderà la rassegna l’Officina dell’Arte con la commedia brillante “Tredici a tavola”, per la regia e adattamento di Malaspina, Britti, Piromalli. online read on line