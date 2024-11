Louis Vuitton: “The spirit of travel”

di Federica Geria – La storia di Louis Vuitton parte proprio dal viaggio, che dal 1854 ne scandisce l’evolversi della sua arte.Celebre per la creazione di bagagli raffinati e innovativi, che hanno accompagnato i viaggiatori più eleganti di ogni parte del mondo, fonda la sua nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2014 sul tema “travel”. Obiettivo primario è quello di trasmettere al pubblico lo spirito del viaggio, concetto fondamentale e colonna portante della maison.Luois Vuitton sceglie il fotografo Peter Lindbergh, che cattura scatti emozionanti e coinvolgenti , in scenari Sud Africani dalla bellezza mozzafiato. Per lui posano le modelle Karen Elson e Edie Campbell, accompagnate dallo styling di CarineRoitfeld.Le protagoniste di questa spedizione fashion, interpretano delle avventurose viaggiatrici, affiancate da tre modelli icona Monogram di Louis Vuitton: la Speedy, la Keepall e la Neverfull.Due nuove borse fanno inoltre la loro comparsa nella campagna pubblicitaria. I colori caldi delle ambietazioni del Sud Africa, la savana, le giraffe, i leopardi, i bagagli, tutti elementi che trasmettono sensazioni di libertà e avventura, in uno shooting fotografico sorprendente, che spinge verso la scoperta e l’esplorazione.Viaggiare è vivere!