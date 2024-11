Lumio: la lampada a libro. Un cult del design. Potente e wireless.

Un libro? No, una lampada. Anzi un libro che accende la narrazione, ma in assenza di testo. “Lumio” è una lampada trasportabile che si apre a libro, creata dall’architetto e designer Max Gunawan ed ispirata all’idea della lettura e riprende un libro che viene illuminato dall’interno.Lumio è una lampada di design molto originale. Quando non è in funzione appare come un libro antico chiuso. Ma il prodigio si compie quando, invece, il libro viene aperto: dalle sue pagine esce un’illuminazione ideale per la camera da letto, per il proprio comodino, ma non solo. Mille sono le applicazione della lampada di design Lumio.Se state cercando una lampada originale da interni, per la vostra camera da letto, per il salotto o per la cameretta dei bambini, ma che si adatta alla perfezione anche per gli esterni, ecco la risposta: Lumio si ispira, infatti, all’idea di un libro in grado di illuminarsi, con semplicità ed efficacia quando il libro viene aperto.Le lampade di design Lumio, poi, possono anche essere appese, come tantissimi libri che pendono dal soffitto per illuminare tutto l’ambiente. Ideali anche per l’esterno, una lampada decisamente versatile, multifunzionale e originale.La lampada è realizzata in un materiale molto resistente e idrorepellente, il Tyvek, che rende questa lampada ideale anche per l’esterno. Inoltre il design prevede anche una serie di magneti che rendono l’oggetto stabile su ogni superficie. L’illuminazione è resa possibile da tantissimi LED, è ricaricabile ed ha una durata massima di otto ore se non attaccata alla corrente.”Con Lumio si attiva, in modo automatico e immediato una fonte luminosa molto rapida ed efficace – spiega il designer, l’architetto indonesiano Max Gunawan – di fatto ‘racchiusa’ in un raccoglitore che ottimiza l’uso dello spazio. L’idea è offrire la possibilità di adattare la forma della lampada alla propria necessità di utilizzo.”NOME: LUMIODESIGNER: MAX GUNAWANIN VENDITA: SU www.hellolumio.comMATERIALI: LEGNO E TYVEKPREZZO: 120 €