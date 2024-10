L’Università Mediterranea sbarca in Arabia Saudita con il TCLab – FOTO

La Sezione “TCLab” del Building Future Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ottenuto un’importante commessa dall’Arabia Saudita per testare l’involucro di un grattacielo che sarà costruito a Dubai.

In preparazione delle attività di testing, presso il laboratorio in questi giorni si sta realizzando la struttura che “ospiterà” la facciata continua in montanti e traversi di alluminio con grandi vetri stratificati di ultima generazione. La facciata è progettata per edifici sottoposti a climi estremi, quindi a forti irraggiamenti solari, rapide escursioni termiche, alti stress da carico e pressione del vento.

L’involucro è realizzato da un’azienda leader in campo internazionale, che ha puntato sul TCLab per le opportunità di ricerca e sperimentazione che il Team del DARTE ha proposto per questa occasione.

La serie di test inizierà dal primo ottobre e si protrarrà per circa un mese.

Durante questo periodo si invita la comunità di studenti, PTA e docenti interessati alle attività di testing a visitare il Laboratorio, previo appuntamento, scrivendo alle mail: tclab_bfl@unirc.it – mmilardi@unirc.it

Il BFL è un laboratorio di ricerca applicata, permanente e interdisciplinare, che articolandosi in diverse “sezioni” svolge e offre servizi di certificazione e sperimentazione nel Settore delle Costruzioni. I servizi offerti sono basati su attività di Prova e Testing che vengono attuati secondo protocolli normati (es: UNI/EN, ASTM, AAMA, ecc…) o sperimentali. Oltre questi servizi principali, se ne offrono altri particolari quali la Prototipazione, la Modellazione, la Diagnostica (invasiva e non), il rilievo alla grande e piccola scala territoriale, la Caratterizzazione materica, la verifica sismica strutturale, la verifica delle costruzioni in ambienti off-shore, la fattibilità energetica secondo le Fonti Energetiche Rinnovabili, da quella solare a quella da moto ondoso.

[custom_video numerazione=”1″ /]