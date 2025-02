Strepitoso successo per la I^ Edizione del Festival Madiscool Music Festival con Calabria Straordinaria

Concluso il primo Madiscool Music Festival a Paola (CS), gremito di spettatori per ballare al ritmo di artisti nazionali ed internazionali, coinvolti dalla ASD MDSCFEST.

Un week end tra esibizioni di danza, band live, music jazz, cover band ed entusiasmo seguendo i BPM dei brani dei deejay Ernia Dj Set, Kid Yugi Dj Set, El Matador ed Andry the Hitmaker.

Tre giorni all’insegna di un sound a 360°, tre giorni di successi musicali territoriali, nazionali ed internazionali accolti dalla passione di giovani e meno giovani, tutti soddisfatti nel proprio gusto musicale, reso possibile grazie al determinante contributo della Regione Calabria, finanziato dal PAC 2014/2020 Azione 6.8.3. a seguito dell’Avviso Pubblico Attività culturali 2023, tesi alla compartecipazione alla realizzazione di eventi coinvolgenti il Settore Cultura, attività culturali, biblioteche, Musei, teatri e alta formazione artistica Musicale.

Oltre 10.000 presenze in termini di pubblico accorso per assistere alla manifestazione strutturata in modo da coinvolgere diversi artisti di fama nazionale ed internazionale tra cantanti rap, radio nazionali e band live.

Musica, cultura e territorio protagonisti del festival

Non solo cultura musicale, ma conoscenza e tradizione territoriale con le escursioni organizzate nel medesimo periodo presso le rinomate località territoriali di Cosenza e Reggio Calabria.

“È stata una doppia sfida” afferma il Presidente Gaetano Massara. “All’origine l’evento doveva essere organizzato nel periodo natalizio, ma per coinvolgere tutti gli artisti contattati abbiamo dovuto posticipare a fine luglio. Ciò non ha sminuito l’affluenza all’evento, anzi l’aver organizzato nel pieno periodo estivo ha permesso una maggiore partecipazione ad un week end di musica e spettacolo.

Non vedo l’ora di replicare la seconda edizione. Ringrazio pubblicamente la Regione Calabria che permette la realizzazione di siffatti eventi rendendo ancor più splendete la nostra bellissima Regione e permettendo di farla conoscere al di là dei limiti territoriali.

L’atmosfera che si è vissuta è indimenticabile. Ciò che si è respirato è andato al di là della passione per la musica, a rappresentazione della brama dei reggini di poter vivere appieno la nostra Calabria Straordinaria”.

Una location d’eccezione per un evento indimenticabile

L’evento è stato reso ancor più prestigioso dalla location prescelta, non solo in termini di Arena per le performance musicali, ma per la stessa struttura del DOHA POOL CLUB che ha accolto artisti, staff e buona parte del pubblico, lasciandoli tutti entusiasti.

Per informazioni sulle attività visitare le pagine social “madiscool music festival”. Seguici al #sound di madiscool#