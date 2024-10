Maltempo a Reggio, Falcomatà: “Scuole chiuse in tutta la città”

Causa maltempo, tutte le scuole di Reggio Calabria saranno chiuse martedi 5 febbraio. Ad annunciarlo il sindaco Falcomatà su Facebook, a breve verrà firmata l’ordinanza.

Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal infatti ha aggiornato il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico – che è stato inviato per inviato per l’adozione alla Protezione Civile regionale della Calabria e alla Protezione Civile Nazionale – innalzando il livello di allerta da Arancione a ROSSO per le aree del Crotonese, Catanzarese jonico e Reggino jonico.

“Sono previste – fanno sapere dal Multirischi Arpacal –dal pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani, piogge diffuse più intense sulle zone centro meridionali. Anche la ventilazione sarà sostenuta con venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste. Dalla giornata di mercoledì, invece, ci sarà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo”.