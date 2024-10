Maltempo in Calabria: peggioramento in arrivo

Un nuovo peggioramento del tempo sulle regioni italiane sarà protagonista in questi giorni a causa dell’arrivo di un impulso instabile che darà vita ad una circolazione di bassa pressione sul Tirreno. Il peggioramento si avrà prevalentemente dalla Campania con piogge in estensione a Calabria e Sicilia, dove assumeranno carattere di acquazzone o temporale.

Tra sera e notte ulteriore intensificazione dei fenomeni su Calabria ionica e Sicilia orientale con fenomeni temporaleschi anche forti e rischio nubifragi. Temperature in calo, venti meridionali od orientali da deboli a moderati. Mari in prevalenza mossi con moto ondoso in aumento sul basso Tirreno e sullo Ionio.

La perturbazione persisterà almeno fino a mercoledì.