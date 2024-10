Manca poco per la tappa reggina del tour di Marco Mengoni

Mancano davvero pochi giorni per l’attesa tappa reggina del live di Marco Mengoni in concerto al PalaCalafiore il prossimo 30 novembre alle ore 21. Il “Mengoni Live 2016” organizzato dalla Esse Concerti srl, sarà un’affascinate viaggio di circa due ore dove il noto interprete di Ronciglione si lascerà andare tra grandi successi e cover inaspettate. In attesa dell’uscita del disco Mengoni Live, doppio cd dal vivo disponibile a partire dal prossimo 25 novembre, prosegue con successo il tour di Marco, quest’anno molto più ricco, diverso e il più completo rispetto ai precedenti.

Nella sua nuova avventura, il giovane cantautore mostra ai suoi fan un processo di cambiamento, repentino e velocissimo, un’evoluzione artistica e personale gigantesca in un arco di tempo relativamente breve.

Nella scaletta di uno show dove non mancheranno sorprese, tra vecchi e nuovi successi, Marco ha voluto inserire ben cinque inediti, più le cover di “Master blaster” di Stevie Wonder e “Could you be loved” di Bob Marley. Premiato recentemente dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con un prestigioso riconoscimento alla sua intensa e ammirevole attività “social”, e in attesa che, sulla scorta dell’ennesimo singolo di successo “Sai che”, arrivi il nuovo album, la giovane popstar più amata dal pubblico italiano è pronta a calcare il palco del PalaCalafiore di Pentimele e promette come sempre, “di stupire i fan con una girandola di musica, emozioni ed effetti speciali” che non sono altro che l’epilogo perfetto di due anni da record, in classifica con gli album “Parole in circolo” e “Le cose che non ho”, le prime due parti di un progetto che si chiuderà a fine mese con “Marco Mengoni Live”, l’album live CD+DVD che includerà anche attesi duetti internazionali.

Il countdown è partito ma è ancora possibile acquistare gli ultimi biglietti su Ticketone, GO2 e presso le prevendite abituali (A Reggio Calabria, New Taxi e Bar’t).