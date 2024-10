Manifestazione nazionale Cgil, Cisl e Uil: modifiche orari e percorsi bus Atam

In occasione delle manifestazione Cgil, Cisl e Uil, Atam comunica le limitazioni riguardanti gli orari ed i percorsi dei bus

ATAM informa che sabato 22/06/2019 dalle ore 07.00 alle ore 13.00, in occasione della manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL, giusta ordinanza comunale n. 388/2019, saranno chiuse al traffico diverse vie del centro cittadino tra Piazza De Nava e Piazza Garibaldi, inclusa la Via San Francesco da Paola e la Via Marina Alta.

ORARI E PERCORSI ATAM

Pertanto, gli orari e i percorsi dei bus ATAM, dalle ore 07.00 alle ore 13.00, subiranno le seguenti limitazioni:

, (10, 11, 15, 16, 19, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122) partiranno dall’Argine Calopinace dirette ai rispettivi capolinea; gli autobus delle linee dirette a Nord , (A, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 119) partiranno dal Terminal Libertà dirette ai rispettivi capolinea;

, (A, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 119) partiranno dal Terminal Libertà dirette ai rispettivi capolinea; gli autobus delle linee 6, 123, 124 partiranno dal Calopinace e seguiranno il percorso per Via S. Anna – Via Spirito Santo – Via Figurella – Condera – consuete destinazioni;

gli autobus delle linee 27 e 28 partiranno dall’Aeroporto e limiteranno il percorso all’argine Calopinace;

gli autobus delle linee 7 e 7C partiranno dall’Eremo, transitano da Salita Zerbi (solo in direzione Monte-Mare) e limiteranno il percorso al Terminal Libertà;

gli autobus delle linee 17 saranno limitati al Terminal Libertà.

In generale tutte le linee potranno essere soggette a ritardi, ulteriori variazioni e/o limitazioni al momento non preventivabili.

Ci scusiamo per il disagio.