Coronavirus, Ministro Boccia: ‘Massima trasparenza. I materiali distribuiti in ogni regione’

La mappa, in tempo reale, dei materiali distribuiti che sono stati e sono distribuiti in tutte le regioni d'Italia. I dati per la Calabria

“Come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, il commissario Arcuri oggi ha messo in rete il sistema ADA (Analisi distribuzione aiuti) per informare tutti i cittadini in tempo reale sui materiali che sono stati e sono distribuiti in ogni territorio, Regione per Regione”.

Il ministro Francesco Boccia in un post su Facebook prosegue:

“La distribuzione dei materiali avviene, giorno per giorno, attraverso i mezzi delle Forze Armate e tiene conto delle criticità di ogni Regione, del personale sanitario e della popolazione. A tutti saranno assicurati i materiali richiesti che si aggiungono a quelli che, in autonomia, ogni Regione sta acquistando”.

Di seguito è consultabile il sistema “Analisi Distribuzione Aiuti” (ADA), aggiornato in tempo reale e dedicato a dispositivi ed apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno dalla Protezione Civile alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare l’emergenza. Il sistema è stato realizzato dagli Uffici del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

CALABRIA

I prodotti, attualmente, distribuiti in Italia sono 49.969.753 di cui 525.664 in Calabria.

Si tratta di:

300 camici;

1127 caschi;

45.000 guanti;

900 kit;

456.170 mascherine;

18.000 tamponi;

750 tute;

17 ventilatori polmonari;

1.400 occhiali.

Attraverso i siti creati appositamente dal Governo e dalla Protezione Civile sarà possibile monitorare gli arrivi semplicemente cliccando QUI per accedere da pc o QUI per accedere da telefono.

Boccia conclude: