Marco Passera è un giocatore della Viola Reggio Calabria

La Viola Reggio Calabria è lieta di comunicare di aver stipulato l’accordo per la stagione 2017/18 con l’atleta Marco Passera.

Esperto playmaker, classe 1982, 180 cm ,Passera ha alle spalle una carriera ricca di successi. Dopo essere cresciuto nella Robur Varese, esplode nella stagione 2006/2007 alla Vanoli Soresina con la quale ottiene la promozione in A2 ed il titolo di miglior play dell’anno. La stagione successiva approda in A1 alla corte della Pallacanestro Varese dove disputerà 63 partite in tre stagioni. Veste poi le canotte dl Orlandina, Imola e Chieti sino al campionato 2014/2015 quando passa alla Leonessa Brescia in cui l’anno successivo vincerà il campionato. Nell’ultima annata ha difeso i colori della Benacquista Latina. Nella sua carriera anche undici presenze con la Nazionale Italiana.

Un acquisto di prestigio che darà qualità ed esperienza al roster guidato da Marco Calvani.

Benvenuto Marco !

Fonte: Uff. Stampa Viola Reggio Calabria