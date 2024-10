Reggio, Maria Antonietta Rositani testimonial dello sportello ‘In difesa’

Biesse e Ipalb Tur di Villa San Giovanni insieme contro la violenza sulle donne a sostegno di Maria Antonietta Rositani.

Un contributo di euro cinquecento è stato consegnato nelle mani di Maria Antonietta Rositani dalla Presidente dell’associazione culturale bene sociale Biesse Bruna Siviglia e dalla Dirigente dell’ istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni Carmela Ciappina- Biesse da sempre impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne da diverse anni proprio per arginale un fenomeno come quello della violenza ha istituto all’interno di alcuni istituti scolastici lo sportello di ascolto”

In Difesa è lo sportello contro ogni forma di violenza e di illegalità, con l’intento di educare i giovani all’amore responsabile, educazione sentimentale, incontri con gli insegnanti e le famiglie, ascolto dei ragazzi per aiutarli e sostenerli nel loro percorso di crescita umana e sociale perché solo attraverso una rivoluzione culturale- che punti su presidi di legalità si può pensare di contrastare la violenza che ha un unico volto- in virtù di tutto questo la generosa e sensibile Preside Carmela Ciappina ha voluto donare all’associazione Biesse un contributo per il supporto dello sportello In Difesa, una parte di questo contributo di comune accordo abbiamo pensato di donarlo alla Sig.ra Rositani donna coraggiosa vittima di violenza da parte del suo ex marito che da 17 mesi si trova ricoverata in ospedale.